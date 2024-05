Nordhausen. Nach einem Autounfall in der Stadt Nordhausen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Wann und wo die Tat geschah:

Die Fahrerin eines Volkswagens ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in Nordhausen die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Uferstraße entlang gefahren, als sie aufgrund von Rückstau bremsen musste. Das dahinter befindliche Auto fuhr auf den VW auf, wie die Polizei mitteilte. Anschließend verließ dessen unbekannter Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle.

Die Polizei Nordhausen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Autofahrer oder dessen Fahrzeug machen können, sich unter Telefon: 03631/960 zu melden.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus Nordhausen und Umgebung

red