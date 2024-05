Nordhausen. Trotz Verletzung entfernt sich ein Radfahrer nach einem Unfall in Nordhausen, nun sucht die Polizei nach ihm.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 11 Uhr in der Hauptstraße in Nordhausen ereignet. Wie die Polizei berichtete, ist ein Radfahrer auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren, der verkehrsbedingt bremsen musste. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, entfernte sich aber nach dem Unfall unerlaubt.

Am Auto entstand Sachschaden. Bei dem Fahrradfahrer handele es sich um einen etwa 1,85 Meter großen, etwa Mitte 20-jährigen Mann mit dunkelblondem Bart, schwarzem Helm und schwarzem Rucksack. Er soll mit einem E-Bike unterwegs gewesen sein.

Wer den Unfall bemerkt hat und Angaben zu dem Radfahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter Telefon: 03631 / 960 zu melden.

red