Die Entscheidung war noch taufrisch, da regte sich im Internet erste Kritik: Nordhausens Stadtverwaltung will den Bürgerservice im Rathaus umgestalten. Stein des Anstoßes sind 400.000 Euro, die dafür „verprasst“ werden sollen, wo derweil doch „Straßen und Gehwege vergammeln“.

Einspruch! Klar würde auch ich mich freuen, läge vor meiner Tür in der Unterstadt modernes Pflaster statt des wilden Sammelsuriums fünf verschiedener Gehwegplatten. Toll wäre auch, würden Nächte dort nicht so jäh durch Lkw-Lärm in der ramponierten Bochumer Straße unterbrochen. Klar, kann man auch heutige Baupreise hinterfragen. Doch die Idee des Rathauses ist gut.

Denn der Bürgerservice ist stark frequentiertes Aushängeschild einer Verwaltung. Das Einwohnermeldeamt ist jedem erster Anlaufpunkt, der neu hier ist. Guter Service ist in Zeiten schwindenden Vertrauens in Instanzen und Verwaltungen nicht die dümmste Idee und sollte einer Stadt, die kommendes Jahr 5,6 Millionen Euro in Infrastruktur stecken will, ebenfalls etwas wert sein. Und wer die hiesigen Standesbeamten beim Beantragen einer Geburtsurkunde schon dabei beobachten musste, wie sie artistisch um den Kinderwagen des zu beurkundenden Sprösslings kraxelten, dürfte auch das Platzproblem nicht bezweifeln.