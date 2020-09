Nordhausen. Der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Nordhausen verlängert seinen Vertrag um ein Jahr. Zuvor hatte der Landrat ihn überzeugen müssen: In der Pandemie brauche es Stabilität.

Asche bleibt ein Jahr länger Sparkassen-Chef in Nordhausen

Das Jahr vor Corona war ein gutes für die Kreissparkasse Nordhausen: Angesichts einer Bilanzsumme von 1,3 Milliarden Euro und 745 Millionen Euro an Kundenkrediten fiel es den Kreistagsmitglieder am Dienstagabend auf ihrer jüngsten Sitzung leicht, den Verwaltungsrat der Bank per mehrheitlichem Beschluss für das Geschäftsjahr 2019 zu entlasten.