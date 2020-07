Asphaltdecke am Ellricher Bahnübergang fertig

Die Arbeiten am Bahnübergang in Ellrich sind gut vorangeschritten. Rudi Rübesamen (links) und André Gerlach von der Nordhäuser Niederlassung der Firma Kemna Bau bearbeiten hier die frisch aufgetragene Asphaltdecke. „Mit der Decke aus Richtung Gudersleben werden wir jetzt fertig, die auf der anderen Bahnseite ist schon vollendet“, berichtet Vorarbeiter Lutz Küster. Was noch fehlt ist die Signaltechnik. „Bis Montag ist der Straßenbau fertiggestellt, danach wird die Technik installiert“, bestätigt Udo Dietrich, Koordinator für die Inbetriebnahme bei der Deutschen Bahn, die Angaben. Ziel sei es, die neue Technik am 24. August um 4.30 Uhr in Betrieb zu nehmen. „Dann wird alles vom Stellwerk in Göttingen elektronisch gesteuert“, so Dietrich. Bis dahin sind auch die Arbeiten an den Bahnübergängen in Woffleben und am Fahrzeugwerk Niedersachswerfen fertig.