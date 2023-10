Auch das gibt es im Kreis Nordhausen: Ein halbes Tausend Rassekaninchen an einem Ort

Mackenrode. Kaninchen begeistern Menschen jeder Generation. Vom gemeinen Stallhasen bis zum edlen Rassekaninchen gehören die Vierbeiner zu den beliebtesten Haustieren. Wo demnächst eine Zuchtschau stattfindet:

Rund 500 Rassekaninchen präsentieren sich in Mackenrode der Öffentlichkeit. Die zweite Gemeinschaftsschau der Landkreise Nordhausen und des Kyffhäuser findet am 11. und 12. November in der Ausstellungshalle des Kleintierzuchtvereins Mackenrode statt. Die Ausstellung mit angeschlossener Rex-Clubschau und der Europaklasse Kurzhaarkaninchen ist am Samstag von 8.30 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.