Westernreiten können auch die Kleinsten. Für Kinder von zwei bis vier Jahren findet deshalb ein Mini-Westerntag am Samstag, 5. August, auf der Cooper Ranch in Steinsee statt. Mit dabei ist Cowgirl und Westerntrainerin Janine Deinert. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an JanineDeinert@outlook.de.