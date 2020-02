Auch in Nordhausen brannten Bücher: SPD will Gedenkstein

Tucholsky, Mann oder Kästner – auch in Nordhausen brannten ihre Bücher nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Auf diesen von hiesigen Historikern bislang wenig beachteten Fakt hat jetzt SPD-Stadträtin Barbara Rinke hingewiesen. Erst im Landesarchiv habe sie dazu Informationen entdeckt, so Rinke über ihre schwierigen Recherchen.

Das für sie verblüffende Ergebnis: Anders als in anderen deutschen Städten, wo die Nationalsozialisten bereits ab Mai 1933 die Werke der von ihnen verfemten Autoren verbrannten, sei das hier auf Initiative der Hitlerjugend erst am 10. November geschehen. Ausgerechnet also an Martini, jenem für Nordhäuser so beliebten Festtag.

Vorerst keine Mehrheit für den Vorschlag

Rinke will an dieses düstere Kapitel der Stadtgeschichte durch eine Gedenktafel auf dem Rathausplatz erinnern. „Die Bücherverbrennung legte offen, was die Nazis vorhatten, sie hätte allen aufzeigen müssen, dass der Kulturzerstörung auch die Zerstörung von Menschenleben folgen wird“, sagt Rinke, die Mahnmale an diese Zeit aus anderen Städten wie Braunschweig kennt und nun auch hier ein Zeichen setzen will. „Gegen Geschichtsverfälschung und das Vergessen“, wie sie betont.

Der Antrag wurde am Montagabend erstmals im Stadtentwicklungsausschuss diskutiert, fand in dieser ersten Lesung ohne Beisein Rinkes aber noch keine Mehrheit. Grund war eine Bitte Jörg Prophets: Der Fraktionsvorsitzende der AfD wünscht sich eine Erweiterung des Mahnmals gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit. „Nach der einen Diktatur folgte immerhin die nächste“, verwies er gen DDR.

Ausschussvorsitzender und SPD-Stadtrat Andreas Wieninger sieht hier „Äpfel mit Birnen“ verglichen und auch Rinkes Parteikollegin und Bürgermeisterin Jutta Krauth sprach sich eher für die Version des Mahnmals aus, der nur der Bücherverbrennung gedenkt. Das Thema werde jedoch noch einmal mit Barbara Rinke in der SPD-Fraktionssitzung besprochen, so Wieninger.