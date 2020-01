Derzeit weilen 80 Kinder aus den Landkreisen Nordhausen und Gostyn in der Rothleimmühle, um dort gemeinsam ein zweisprachiges Musikprogramm auf die Beine zu stellen. Das Ergebnis ist am 1. Februar im Theater zu erleben.

Auch in Nordhausen gilt: Musik verbindet über Grenzen hinweg

Musik und Sport eignen sich besonders gut, um Sprachbarrieren abzubauen. Das betont Landrat Matthias Jendricke (SPD) bei seinem Besuch in der Rothleimmühle. Dort ist am Montag der Startschuss für ein musikalisches Pilotprojekt gefallen. 80 Kinder aus den Landkreisen Nordhausen und Gostyn (Polen) erarbeiten hier bis zum Ende dieser Woche unter Anleitung von erfahrenen Workshopleitern ein zweisprachiges Musikprogramm, das unter dem Motto „Nachbarn in Europa“ steht. Das Ergebnis präsentieren sie am Samstag auf der Bühne des Nordhäuser Theaters.

Dafür reist sogar ein Großteil der Eltern der polnischen Kinder an, wie von Sandra Hesse zu erfahren ist. Sie ist die Partnerschaftsbeauftragte des Landkreises Nordhausen, der das Projekt unterstützt und durch den die Kontakte in die Region Gostyn geknüpft wurden. „Eigentlich ist der Landkreis Gostyn der Partnerlandkreis unseres Partnerlandkreises Unterallgäu. Bei unserem Besuch dort kamen wir mit dem Landrat aus Polen ins Gespräch“, erläutert Matthias Jendricke, wie es zu der Kooperation kam. Die Umsetzung hat sich etwas schwierig gestaltet. „Wir hatten Probleme, eine geeignete Partnerschule in unserem Landkreis zu finden“, erzählt Sandra Hesse. Die Schulen in Wolkramshausen und Ellrich hätten die Chance genutzt. Bei der Umsetzung des Projektes weiß der Landkreis mit dem Team der Rothleimmühle einen erfahrenen Partner an seiner Seite. Schon seit 2006 arbeitet das Jugendgäste- und Bildungshaus mit der Stiftung „Kinder brauchen Musik“ von Rolf und Monika Zuckowski zusammen. Beim Projekt „Klassenreise zur Musik“ haben dort schon Hunderte Kinder aus Thüringen und den Nachbarbundesländern sowie aus der Nordhäuser Partnerstadt Bochum mitgewirkt, aber auch schon Schüler aus Polen und Frankreich in Zusammenarbeit mit dem Verein Weimarer Dreieck. Neben dem Landkreis wird das Projekt vom Land Thüringen sowie vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk gefördert.