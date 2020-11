Auf Buslinien im Kreis Nordhausen ändert sich einiges

Nordhausen. Der neue Fahrplan für Regional- und Stadtbusse tritt am 13. Dezember in Kraft.

Wie in jedem Jahr treten zeitgleich mit dem europaweiten Fahrplanwechsel der Eisenbahngesellschaften auch bei den Verkehrsunternehmen in Nordthüringen und somit auch in der Stadt und im Landkreis Nordhausen die neuen Fahrpläne am 13. Dezember in Kraft.

„Der ab 13. Dezember gültige Fahrplan enthält Neuerungen auf den Regionalbuslinien 20, 21, 23, 231 und 291 sowie auf der Stadtbuslinie K“, informiert Markus Schraps, Betriebsleiter für den Busverkehr bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben. Im Regionalbusverkehr wurden Anpassungen und Verbesserungen zur Sicherung der Anschlüsse besonders bei der Linie 20 im Nachmittagsverkehr umgesetzt. Die Fahrt 10 der Linie 21 entfällt.

Zur Angebotsverbesserung wurden auf den Linien 23 und 231 in Neustadt neue Haltestellen an der Lungenklinik, am Kurpark und am Waldbad eingerichtet. Die Linie 231 verkehrt nunmehr auf Bürgeranfrage jeweils donnerstags in Festbedienung. Weitere kleinere Fahrzeitänderungen wurden bei einer Fahrt der Linie 291 zur qualitativen Verbesserung des Anschlusses in Wolkramshausen umgesetzt.

Im Nordhäuser Stadtbusverkehr wurden geringfügige Änderungen auf der Linie K als Reaktion auf neue Anforderungen im Schülerverkehr umgesetzt. „Wir bitten unsere Fahrgäste, sich rechtzeitig über die Fahrplanänderungen zu informieren“, sagt Schraps. Bis zum Vorliegen der neuen Fahrplanhefte wird empfohlen, die onlinegestellten Fahrpläne unter www.stadtwerke-nordhausen.de zu nutzen.