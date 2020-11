Mit einer Straßenbahn kollidierte der Fahrer eines Hyundai am Dienstagnachmittag in Nordhausen. Nach Angaben der Polizei befuhr der 78-jährige Mann gegen 17.20 Uhr die Stolberger Straße in Richtung Taschenberg.

Dabei geriet er auf den Schienen ins Schlingern und stieß seitlich mit der entgegenkommenden Straßenbahn zusammen. Der Außenspiegel des Pkws wurde beschädigt. An der Straßenbahn entstand kein Schaden. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht.

