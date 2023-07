Bei der Fledermausnachtwanderung in Sophienhof bekommen Interessierte die Gelegenheit, den Tieren nahe zu kommen.

Auf den Spuren der Fledermäuse: Naturparkmitarbeiter bieten Nachtwanderung im Kreis Nordhausen an

Sophienhof. Mit dem Team vom Naturpark Südharz/Kyffhäuser können Interessierte an diesem Freitag, 21. Juli, in Sophienhof an einer Fledermausnachtwanderung teilnehmen.

Das Team vom Naturpark Südharz/Kyffhäuser lädt am Freitag, 21. Juli, zu einer Fledermaus-Nachtwanderung nach Sophienhof ein. Treffpunkt ist um 21 Uhr am Wanderparkplatz an der Buswendeschleife. Eine digitale Fledermausbrille, Spiele und Informationen zum Thema Fledermäuse stimmen die Teilnehmer auf den Fledermausabend ein.

Die Ultraschalllaute der Tiere werden mit Fledermaus-Detektoren hörbar gemacht. Bei einer Wanderung durch den Wald können vielleicht sogar Glühwürmchen entdeckt werden. Die Veranstaltung endet gegen 23.30 Uhr am Waldteich in Sophienhof. Die Teilnehmer sollten zur Wanderung feste Schuhe tragen und eine Taschenlampe mitbringen.