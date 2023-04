Auf Schnitzeljagd durch die Nordhäuser Bibliothek

Die Nordhäuser Stadtbibliothek beteiligt sich am Welttag des Buches.

Nordhausen. Anlässlich des Welttages des Buches können in der Nordhäuser Stadtbibliothek Rätsel gelöst werden.

Deutschlandweit haben Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte am Unesco-Welttag des Buches am 23. April ein Lesefest gefeiert. Die UN-Organisation für Kultur und Bildung hat sich dabei von dem katalanischen Brauch inspirieren lassen, zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken.

Auch die Nordhäuser Stadtbibliothek beteiligt sich an dem Welttag des Buches und lädt alle Leseratten bis Samstag, 29. April, ein, sich am Quiz unter dem Motto „Ich schenk Dir eine Geschichte“ zu beteiligen. An fünf Stationen können zum diesjährigen Comicroman „Volle Fahrt ins Abenteuer“ Rätsel gelöst werden. Auf alle Teilnehmer, die bei der Schnitzeljagd mitmachen, warten kleine Überraschungen.