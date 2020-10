Am Mittwoch ist ein Mann in eine Arztpraxis in Niedersachswerfen eingebrochen (Symbolbild).

Niedersachswerfen. Ein 35-Jähriger wird verdächtigt, am Mittwoch in Niedersachswerfen (Landkreis Nordhausen) in eine Arztpraxis eingedrungen zu sein.

Auf Drogen-Suche: Mann bricht in Arztpraxis in Niedersachswerfen ein

Wegen mehrerer Straftaten ermittelt die Polizei seit Mittwoch gegen einen 35-Jährigen.

Der Mann steht im Verdacht, am Nachmittag in eine Arztpraxis in Niedersachswerfen eingedrungen zu sein, um an Betäubungsmittel zu kommen. Dort habe er diverse Medikamente erbeutet. Als die Polizei eintraf, war der Mann bereits geflüchtet.

Passant entdeckt schlafende Person in der Bahnhofstraße

Wie die Ermittlungen ergaben, war der 35-Jährige mit einem Auto zur Praxis gefahren, was er widerrechtlich nutzte. Außerdem besaß er keine Fahrerlaubnis.

Am Abend habe sich dann ein besorgter Passant bei der Polizei gemeldet, der eine schlafende Person in der Bahnhofstraße entdeckt hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um den 35-Jährigen vom Nachmittag handelte. Er stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern laut Polizeiangaben an.

Beifahrerin verletzt

Der Fahrer eines Opel fuhr am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, auf der Landstraße aus Richtung Pützlingen. Als der 60-Jährige auf die Bundesstraße 243 in Richtung Nordhausen auffahren wollte, kam es in der Einmündung zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Audi eines 23-Jährigen, der auf der Bundesstraße in Richtung Nordhausen unterwegs war. Die 49-jährige Beifahrerin im Audi kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

