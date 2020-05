Zu einem Unfall kam es am Dienstag in der Nordhäuser Harzstraße. (Symbolbild)

Auffahrunfall in Nordhausen: Drei Autos werden ineinander geschoben

Drei Autos wurden bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Nordhausen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 57-jährige Fahrer eines VW gegen 16.30 Uhr in der Harzstraße nach links abbiegen. Er musste verkehrsbedingt anhalten.

Der dahinter fahrende Mazda bemerkte den Bremsvorgang und stoppte ebenfalls. Die nachfolgende 30 Jahre alte Mercedes-Fahrerin kam dagegen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Mazda auf, der wiederum auf den VW geschoben wurde.

Die 30-jährige Fahrerin des Mercedes wurde leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf über 7000 Euro.

