Aufmerksame Mitarbeiter verhindern weiteren Betrug in Ellrich

Ellrich. An einer Tankstelle wollte eine 69-Jährige Guthabenkarten kaufen, um einen vermeintlichen Lottogewinn einzulösen. Die Mitarbeiter durchschauten den Betrug. Doch die Frau hatte bereits einen vierstelligen Betrag verloren.

Erneut haben aufmerksame Mitarbeiter einen Telefonbetrug verhindert und somit eine 69-Jährige vor weiterem Schaden bewahrt. Am Mittwochnachmittag (16.11.2022) hatte die Frau vor, in einer Tankstelle in Ellrich vor, eine größere Menge Guthaben Karten zu kaufen.

Laut Polizei wurden die Mitarbeiter aber misstrauisch. Es habe sich herausgestellt, dass die Dame bereits Guthabencodes im vierstelligen Bereich an Betrüger herausgegeben hätte. Diese sollte sie als Gebühren für einen vermeintlichen Lottogewinn übermitteln. Die Betrüger verlangten nun weitere Codes.

Die Mitarbeiter der Tankstelle durchschauten den Betrug und verhinderten weiteren Schaden für die 69-Jährige. Erste Ermittlungen hat die Polizei Nordhausen aufgenommen.

