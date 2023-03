Aufruf zum Frühjahrsputz: Bleicherode will Stadtwald wieder fit machen

Bleicherode. „Auf die Bäume ihr Affen, der Wald wird gefegt“ erklang es einst bei Hauff & Henkler. Affen gibt es zwar in Bleicherode nicht, aber der Wald soll trotzdem „gefegt“ werden. Wann der Einsatz startet und was dafür benötigt wird:

Zum Start in die neue Wandersaison laden die Stadt Bleicherode mit Bürgermeister Frank Rostek (CDU), das Forstamt Bleicherode-Südharz und die Jägerschaft der Kommune zum Frühjahrsputz in den Stadtwald ein. Nach der erfolgreichen Pflanzaktion 2022 soll die diesjährige Wandersaison mit einem gemeinsamen Arbeitseinsatz am Samstag, dem 11. März, eingeläutet werden.

Treff für alle Einwohner und zentraler Ausgangspunkt ist der Kuhbrunnen. In dessen Umfeld gilt es, Laub zur fegen, Gräben zur reinigen oder die Wanderwege freizuschneiden. Die Organisatoren bitten darum, dass alle Helfer das passende Werkzeug selbst mitbringen. Ob Schaufeln, Laubrechen oder Ast-/Gartenscheren: Alle Werkzeuge werden gebraucht. Motorgeräte sollten jedoch daheim bleiben.

Um 9 Uhr treffen sich alle Interessierten. Danach werden Gruppen gebildet und die Aufgaben verteilt. Die Teilnehmer werden gebeten, die bekannten Parkplätze außerhalb des Waldes – Drei Bänke und Förster-Genzel-Straße – zu nutzen und zu Fuß zum Treffpunkt zu kommen.

Nach getaner Arbeit warten als Belohnung noch der Rost und Getränke, sodass bei gemeinsamen Gesprächen der Arbeitseinsatz ausklingen kann.