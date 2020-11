Vor genau einem Jahr hatte der Stabilo Werkzeugfachmarkt im Ellricher Gewerbegebiet den früheren BauAktiv-Markt übernommen.

„Das Jahr stellte schon eine besondere Herausforderung für uns dar“, sagt Patrick Rieder, Assistent der Vertriebsleitung der Fachmarkt-Gruppe aus dem baden-württembergischen Mangoldsall. Während das ganze Land von der Corona-Pandemie gebeutelt ist, haben die Baumärkte vom Rückzug ins Private und dem Wunsch nach dem eigenen Werkeln eher profitiert. „Unsere Geschäftszahlen in Ellrich haben sich positiv entwickelt“, betont Rieder, ohne Details zu nennen.

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wurde der Markt umgebaut und das Sortiment erweitert. „Wir haben jetzt eine große KFZ-Abteilung hinzugefügt, und auch die Landmaschinentechnik ist neu“, nennt Rieder Beispiele. 90 Prozent des Umbaus seien abgeschlossen, einige Regale würden noch in Angriff genommen.

Was auch noch fehle, sei das erweiterte Gartencenter. „Das wollen wir im Frühjahr in Angriff nehmen, um die weibliche Kundschaft bevorzugt am Samstag anzulocken“, so der Schwabe.

Im neuen Jahr werden sich auch die Öffnungszeiten ändern. „Dann werden wir in der Woche von 8 bis 18 Uhr geöffnet haben und am Samstag von 8 bis 16 Uhr“, kündigt Oliver Rehl an, der ab Dezember die Ellricher Filiale leiten wird. Diese verfügt über eine Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern sowie eine Baustoffhalle, die 650 Quadratmeter umfasst. Hinzu kommt ein 1900 Quadratmeter großes Außenlager. Der benachbarte Penny-Markt gehört ebenfalls zum Grundstück, das die schwäbische Fachmarkt-Gruppe erworben hat.

Acht Mitarbeiter kümmern sich in Ellrich um die Kundenwünsche. „Wir planen, diese Zahl um zwei Mitarbeiter für das Gartencenter im neuen Jahr aufzustocken“, blickt Rieder voraus.

„Wir verfügen über etwa 200 Stammkunden, darunter auch viele Gewerke“, fügt Rieder hinzu. Stabilo versteht sich als der etwas andere Baumarkt. „Wir verfolgen das Nahversorgerprinzip und versuchen, sowohl den Handwerker als auch den Do-it-yourself-Bastler anzusprechen“, erklärt Rieder. Deshalb gebe es das einfache Werkzeug genauso wie das anspruchsvollere. Aber auch Besonderheiten wie etwa Gelenk- oder Zapfwellen für Traktoren seien im Angebot.