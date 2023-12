Aufsehen in Nordhausen: Das Technische Hilfswerk steht plötzlich auf dem Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmann und Weihnachtsengel begrüßen den THW-Ortsbeauftragten Detlef Schmidt zum Öffnen des Kalendertürchens am Nordhäuser Rathaus.

Es war schon Aufsehen erregend, als am frühen Samstagabend plötzlich eine Truppe vom Technischen Hilfswerk auf dem Weihnachtsmarkt stand. Aber es klärte sich schnell auf: Sie war nur gekommen, um das 16. Türchen am Rathaus-Adventskalender zu öffnen. THW-Ortsbeauftragter Detlef Schmidt plauderte mit Weihnachtsmann und -engel. Die Truppe zeigte ihr Können und verteilte Rucksäcke sowie Süßigkeiten an die Kinder.