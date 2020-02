Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auftakt für die Patienten-Akademie in Bleicherode

Warum weite Wege im Alter zur Hürde werden können, und was die Wirbelsäule damit zu tun hat. Dies sind nur zwei der Fragen, denen man sich am Dienstag im Bleicheröder Helios-Klinik widmen möchte: Denn zum Auftakt der neuen Patienten-Akademie rückt das Krankenhaus die Wirbelsäule in den Fokus: An diesem Dienstag um 18 Uhr eröffnet das diesjährige Veranstaltungsformat.

Hierbei wird sich Doktor Ali Ezzati, Chefarzt für Wirbelsäulenchirurgie und Leiter des Helios-Wirbelsäulenzentrums Erfurt-Bleicherode, den Interessierten vorstellen.

Dr. Ali Ezzati, Chefarzt für Wirbelsäulenchirurgie und Leiter des Helios-Wirbelsäulenzentrums Erfurt-Bleicherode, stellt sich vor. Foto: Janine Skara / Helios-Klinik

Im Alter wird so manches beschwerlicher. Vor allem das Zurücklegen weiter Strecken zu Fuß wird für viele Menschen zur Qual. Doch warum ist das so? Und was hat die Wirbelsäule damit zu tun? Dieser Symptomatik geht der Leiter des Wirbelsäulenzentrums der Helios-Kliniken in Erfurt und Bleicherode nach. „Rücken- und Beinschmerzen sind eine der Hauptursachen der Gehstreckenreduzierung bei älteren Menschen“, erklärt der erfahrene Mediziner. Ali Ezzati spricht im Rahmen der Patienten-Akademie über Diagnostik, Symptome und Therapiemöglichkeiten bei Gehstreckenreduzierung im Alter und stellt sich und seine Arbeit im überregionalen Wirbelsäulenzentrum vor.

Seit nunmehr vier Monaten bietet das Helios-Wirbelsäulenzentrum Patienten mit herausfordernden Wirbelsäulenerkrankungen ein neues Expertenteam, bestehend aus Orthopäden und Neurochirurgen. Die Spezialisierung wurde in den vergangenen Monaten sehr gut angenommen, heißt es aus dem Krankenhaus. „Mit dem Helios-Wirbelsäulenzentrum bringen wir die Kompetenz eines Maximalversorgers in die Helios-Klinik in Bleicherode ein, so dass wir Patienten mit herausfordernden Wirbelsäulenerkrankungen exzellent und wohnortnah versorgen können“, erklärt Dr. Steffen Kohler, Ärztlicher Direktor in Bleicherode.

Das Programm der Patienten-Akademie beinhaltet in diesem Jahr:

7. April: Volkskrankheit Arthrose – Was hilft?

5. Mai: Rückenschmerzen wegen schwachen Beckenbodenmuskeln? Zusammenhang, Therapie und Übungen

2. Juni: Vorteile einer Teilprothese am Knie: Der Unischlitten

1. September: Im Ernstfall richtig vorgesorgt – Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung

3. November: Vorfußdeformitäten – konservative und operative Versorgungsmöglichkeiten

1. Dezember: Schicksal oder behandelbar? X- und O-Beine bei Kindern und Erwachsenen