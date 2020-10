Nein, hitzig war die Debatte im Görsbacher Gemeinderat am Dienstagabend nicht, obwohl es zu Beginn den Anschein hatte, denn es ging um die Freiwillige Feuerwehr.

Mitte September erhielt Angela Simmen (parteilos) vom Landratsamt ein Schreiben. Darin wurde Görsbachs Bürgermeisterin mitgeteilt, dass zum 1. Dezember 2019 eine geänderte Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung in Kraft getreten ist, die in die eigene einzuarbeiten sei. Dem kam die Gemeinde nach und behandelte nun die Thematik in erster Lesung.

Zunächst lobte Gemeinderatsmitglied Bernd Hoffmann (Bürgerkomitee), dass es so eine Verordnung überhaupt gibt. Jedoch lasse sich über die Höhe der Aufwandsentschädigungen streiten, da sich Görsbach lediglich an den Mindesthöhen orientiere. „Vergleicht man das mit Orten wie Heringen, Harztor oder der Stadt Nordhausen, liegen wir in Görsbach ganz schön drunter“, so Hoffmann, der bis 2013 die hiesige Feuerwehr leitete. Zur Verdeutlichung führte er den Posten des Gerätewarts an, der den Mindestbetrag von 40 Euro monatlich erhalten soll. „Wenn ich sehe, was der für Aufgaben hat, ist das zu den Bedingungen nicht möglich.“ Möglich wären laut Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung bis zu 150 Euro. Daher plädierte Hoffmann für mehr als nur das Minimum. Zudem vermisse er Posten, die bisher nicht bedacht wurden.

Informationen, denen Ortschefin Simmen sich so nicht bewusst war. Zum einen sei sie nicht in der Feuerwehr und zum anderen habe man sich an der vorherigen Satzung orientiert. Außerdem gab es bisher keinerlei Zuarbeiten oder Einwände diesbezüglich, obwohl im Vorfeld bereits darüber zusammen gesprochen wurde.

Während Dietmar Kitzler (Bürgerkomitee) einen Einwohnerschlüssel anregte, um die unterschiedlichen Entschädigungshöhen bemessen zu können, plädierten andere für die Aufstellung eines Plans seitens der Feuerwehr, um erst einmal eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Denn Redebedarf darüber gibt es in Görsbachs Gemeinderat.