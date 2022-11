Auleben feiert Weihnachtsmarkt am Sportplatz

Weihnachtlich wird es an diesem Wochenende in Auleben.

Auleben. Weihnachtsmann kommt am 1. Adventswochenende in das Europadorf.

Am ersten Adventswochenende findet in Auleben wieder der beliebte Weihnachtsmarkt statt. Dabei gibt es am Samstag, 26. November, ab 18 Uhr am Sportplatz Livemusik mit den Stubenhockern sowie gemütlichem Beisammensein am Lagerfeuer mit allerlei Leckereien. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst um 13.30 Uhr und anschließendem Kaffee und Kuchen. 14.30 Uhr ist die Eröffnung des bunten Markttreibens am Sportplatz. Eine Stunde später erfolgt ebenda der Auftritt der Kindergartenkinder. Der Posaunenchor sorgt um 16.30 Uhr für stimmungsvolle Musik, ehe 17 Uhr der Weihnachtsmann kommen soll. Überraschungen für die kleinen Gäste gibt es auch auf dem Neuen Rüxleber Hof.