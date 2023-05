Aus Berlin zurück in die Heimat nach Nordhausen – Neuer Feuerwehrmann ergänzt Berufsfeuerwehr der Stadt

Nordhausen. Wieso ein junger Feuerwehrmann aus der deutschen Hauptstadt zurück in den Südharz kehrt. Und welche Voraussetzungen ihn die Verbeamtung auf Lebenszeit einbrachte.

Robert Schieke wurde rückwirkend von der Berliner Feuerwehr in den Dienst der Stadt Nordhausen versetzt, dies berichtet Franziska Mühlhause von der Pressestelle der Stadt Nordhausen. Die Versetzung erfolgte aus persönlichen Gründen. „Ich bin immer gependelt und hatte nur eine Zweitwohnung in Berlin. Meine Familie lebt hier und ich freue mich, dass ich jetzt mehr Zeit mit ihr verbringen kann“, freut sich Robert Schieke.

Seinen Vorbereitungsdienst absolvierte er in der Zeit vom 1. November 2018 bis 30. April 2020 bei der Berliner Feuerwehr. Die Probezeit wurde sowohl bei der Berliner Feuerwehr und ab dem 1. Oktober 2022 bei der Berufsfeuerwehr Nordhausen abgeleistet. Aufgrund seiner Bewährung in der Probezeit wurde er nun in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit verbeamtet. Aus den Händen von Bürgermeisterin Alexandra Rieger erhielt Robert Schieke in Beisein des Leiter der Berufsfeuerwehr Thomas Schinköth seine Ernennungsurkunde.