Aus der Burgruine Hohnstein wird nie ein Einser-Schüler

Was für ein öder Willkommensgruß: Tristes Flatterband empfängt den Wandersmann. Da locken 800 Jahre Geschichte, doch das Erste, was Gäste der Burgruine Hohnstein zu sehen bekommen, ist dieses Provisorium. Schlaff und ausgeblichen markiert es den Rand der Burgzufahrt zu einem Wildwuchs aus Brennnesseln, der einmal stolzes Tor-Rondell gewesen sein muss.

Die Überreste lassen auch aus der Luft gesehen erahnen, dass auf dem Sporn des Schlossberges oberhalb von Neustadt eine stattliche Burg gestanden hatte. Foto: Marco Kneise

Das war einmal. Seit einer Brandschatzung im 30-jährigen Krieg ist die Burg auf dem Bergsporn über Neustadt nur noch eine Ruine. Und für den Landkreis Nordhausen eine Last: Schon ab 1945 gehörte die Anlage zu den Liegenschaften des Landratsamtes, das sich auch nach der Wiedervereinigung nicht davon trennte. Sicher auch, weil es sich diesem Stammsitz der Hohnsteiner verpflichtet fühlt. Immerhin war das Adelsgeschlecht bis 1952 Namensgeber großer Teile des heutigen Kreises.

Aber welches Zeugnis kann man der Verwaltung für die Pflege dieses Kleinods, mit dem die Verwaltung immerhin ihre Internetseite schmückt, nach 30 Jahren Einheit ausstellen?

Zumindest die weiteren Meter des Weges gen Kernburg lassen eine schlechte Note befürchten: Noch vor dem Gasthof fällt der Blick hinauf zu einem windschiefen Bretterverschlag zwischen romanischen Mauern aus brüchigem Porphyrstein. Das Bild ist ähnlich traurig wie das ausgefranste Wappen über dem Spitzbogen des gotischen Vorburgturms. Früher soll es einmal das Landkreiswappen gezeigt haben, sagt Kai Prengel. Auf der Burg ist Prengel fast jeden Tag, hier betreibt er seit bald 20 Jahren den Burggasthof. Er hat also den Überblick. Aber vom Wappen weiß er auch nur vom Hören. Ein Specht habe den Schaumstoff zerstört, lächelt er müde. „Seitdem kam nie Ersatz.“ Das sagt er nicht mehr lächelnd.

Eigentum verpflichtet: Das fängt schon bei den Schildern an, die man nicht verwittern lassen sollte. Foto: Marco Kneise

Sein Blick fällt den Weg hinab. „Der ist genauso zerbeult wie das Wappen. Im Sommer staubig, im Winter schlammig“, schimpft er. Alle Vierteljahre zieht er mit dem Bagger frischen Split auf, um Gästen dennoch eine annehmbare Auffahrt zu gewährleisten. Als gelernter Kfz-Schlosser wisse er sich zu helfen, scherzt er über seinen kuriosen Werdegang vom Autohausbesitzer zum „Burgherren“. Ein mutiger Schritt, der Engagement verlangte. Das wünscht er sich auch vom Kreis. Wo der doch den Tourismus ankurbeln will.

„Aber das Amt macht sich rar.“ Nur selten käme jemand zum Mähen. Straßenpflege, Beleuchtung am Wegesrand und Winterdienst – all das zahlt Prengel selbst. Allein die ersten beiden Punkte schlagen mit 3500 bis 4500 Euro im Jahr zu Buche. „Das kriege ich trotz guter Lage nicht rein“, bedauert Prengel, der auch dafür sorgt, dass die Ruine nachts beleuchtet ist. „Andere Kreise kümmern sich da besser“, sagt er trocken.

Im Landratsamt weiß man um seine Sorgen, wie sich von Sprecherin Jessica Piper erfahren lässt. Doch die verweist auch auf einen Nutzungsvertrag von 2015, der Prengel aus diesem Wissen heraus per Kreistagsbeschluss den Erbbauzins reduzierte. Zudem sei eine Beleuchtung vor allem im Interesse des Wirts, der auch abends Gäste empfängt. Für Wanderer allein sei das nicht zwingend erforderlich, so Piper.

Windschief: Der Geräteschuppen des Mittelaltervereins passt nicht ins Bild. Die Neustädter wollen aber Abhilfe schaffen. Foto: Marco Kneise

Das wohl größte Problem jedoch sind Gesetze. „Es gab in der Vergangenheit intensive Bemühungen der Wirtschaftsförderung, Geld für die Zuwegung zu beantragen“, erinnert sich die Landkreissprecherin. Doch die scheiterten. Der Grund: In der Tourismusförderung sind Maßnahmen des Denkmalschutzes nicht förderfähig.

Besonders bedauerlich ist das, weil das Landratsamt um die Bedeutung der Burg weiß. „Die Anlage mit Aussichtsturm ist ein beliebtes Wanderziel.“ Schon aus persönlicher Erfahrung wisse sie um steten Besucherverkehr, berichtet Piper, die zugleich die Geschäfte im hiesigen Tourismusverband führt. Nicht umsonst habe man die Ruine in den neuen als Qualitätswanderweg zertifizierten Dampflok-Steig eingebunden. Nicht allein also durch den Stempelkasten der Harzer Wandernadel ist auf dem Schlossberg ein Kommen und Gehen.

Man stelle sich vor, hier würde noch eine Attraktion Gäste locken. Beinahe wäre die gekommen: Ein Investor wollte eine Seilrutsche bis Osterode bauen. Neustadts Bürgermeister Dirk Erfurt (Grüne) grämt sich noch heute beim Gedanken daran. Mit 1400 Metern hätte das Projekt gar die Megazipline über die Rappbodetalsperre getoppt. „Wir haben nur nicht beherzt zugegriffen“, ärgert sich Erfurt über den fehlenden Mut in Zeiten der Haushaltskonsolidierung.

Sprechender Brunnen: Für 50 Cent erzählt ein Lautsprecher Spannendes über den tiefen Schacht. Foto: Marco Kneise

An fehlender Unterstützung aus dem Landratsamt habe es aber nicht gelegen, sagt der Ortschef, der der Kreisverwaltung auch in Sachen Ruinenerhalt nur ungern Versäumnisse vorwerfen mag. Zumindest „viele kleine Schritte“ habe man zur Rettung gemacht.

Ähnlich nüchtern drückte es kürzlich auch Uwe Seyfahrt aus. Als der Kreisausschuss den Weg freimachte für eine 111.000 Euro teure Mauersanierung an der Oberburg, bezeichnete der Leiter der Vergabestelle im Landratsamt dies als neuerlichen Schritt, „um den weiteren Verfall etwas zu entschleunigen“.

Das klingt mehr nach Realismus als nach großer Vision, wie sie das Landratsamt bei anderen Themen sonst gern entwickelt. Man denke nur an Wasserstoff-Brockenbahnen.

Mit Martin Koppetzki hatte das Landratsamt einst einen unermüdlichen Bodendenkmalpfleger, der für die Burg kämpfte. Zwischen 1994 und seinem Ruhestand 2005 flossen rund 700.000 D-Mark in die Sanierung. Auch ehrenamtlich packte er mit an. Danach der Schnitt: Bis 2016 seien insgesamt lediglich 60.000 Euro in den verfallenen Grafensitz geflossen, resümiert Piper.

Die Burgruine ist nicht nur wegen des Stempelkastens der Harzer Wandernadel ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Marco Kneise

Doch die vielen kleinen Schritte, wie Erfurt sie nennt, werden wieder größer. Das will nicht nur Harald Ströbele, Chef des Hohnsteiner Mittelaltervereins, beobachtet haben. Das belegen auch Zahlen. „Es geht wieder voran“, sagt Ströbele über die 270.000 Euro an Fördermitteln aus dem Landesamt für Denkmalpflege in den vergangen drei Jahren. Die Finanzspritze aus Weimar veredelte der Landkreis durch rund 154.000 Euro an Eigenmitteln, weiß Piper. „Die größten Maßnahmen waren die komplexe Erneuerung der nördlichen Vorhofmauer und die Sanierung im Verlies.“ Zeitnah angepackt werden soll auch der Pallasmauerbogen.

Der Mittelalterverein will weiter Teil des Aufschwungs sein, versichert Ströbele. Das Coronavirus habe deren Arbeitseinsätze ausgebremst. Nun aber sollen die Hänge um die Ruine vom Bewuchs befreit, soll das leidige Flatterband durch Geländer ersetzt werden. Beleuchtung soll ins restaurierte Verlies. Wer ihn auf den windschiefen Bretterverschlag anspricht, erlebt einen zerknirschten Ströbele. „Der passt wirklich nicht ins Bild.“ Er sei aber als Unterstand nötig. Und eine Verkleidung mit Schindelholz und Fensterfolie könnte zumindest für mittelalterliches Ambiente sorgen, nennt er weitere Projekte.

Müsste man der Burg also tatsächlich ein Zeugnis ausstellen, so wäre es zumindest nicht versetzungsgefährdet. Dass aus Hohnstein kein Einser-Schüler wird, weiß man aber auch im Landratsamt. „Wir müssen uns der Wahrheit stellen“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD). „Es wird immer Ruine bleiben.“