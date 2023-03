Aus Nordhausens dunkelstem Kapitel: Selbst die Hölle am Kohnstein hatte ein Krankenrevier

Nordhausen. Der Nordhäuser Philipp Kiosze hat den medizinischen Alltag im Konzentrationslager Mittelbau-Dora erforscht. Seine Ergebnisse präsentiert er nun öffentlich.

Philipp Kiosze stellt am Donnerstag, 30. März, um 19 Uhr im Ratssaal der Nordhäuser Stadtbibliothek seine Dissertation „Medizinischer Alltag in einem Konzentrationslager der letzten Kriegsphase (1943-1945): die Krankenversorgung im KZ Mittelbau-Dora“ vor. Der Eintritt ist frei.

Kiosze analysiert die Versorgung im Krankenrevier des Hauptlagers, erklärt Luisa Hulsroj, Sprecherin der Gedenkstätte. Diese diente einzig der Aufrechterhaltung des Arbeitsbetriebs. Daher wurde eine Selektion vorgenommen: Diejenigen, deren Arbeitskraft man noch nutzen wollte, erhielten medizinische Behandlung, die zwar damals der Lehrmeinung der Zeit folgte, aber von Mangel an Material und Medikamenten geprägt war. Ansteckende Kranke hingegen wurden abgesondert, schwer kranke Menschen sich selbst überlassen oder in andere Lager abgeschoben.

Beaufsichtigt wurde die Krankenversorgung in Mittelbau-Dora von SS-Ärzten und -Sanitätsdienstgraden, doch die praktische medizinische Betreuung wurde durch Häftlingsärzte und -pfleger gewährleistet. Diese standen vor einem Dilemma: Eigentlich wollten sie nicht mit der SS kooperieren, doch nur indem sie die von der SS für sie vorgesehenen Posten ausfüllten, konnten sie ihren Mithäftlingen im Lager am Kohnstein helfen.

Philipp Kiosze stammt aus Nordhausen. Er war in den Jahren 2007/2008 Zivildienstleistender in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora und engagierte sich im Verein „Jugend für Dora“. Seine Dissertation verfasste er größtenteils an der Universität in Halle.

Kiosze schloss sein Promotionsstudium im Jahre 2021 an der Universität in Ulm ab. Zurzeit arbeitet er als Assistenzarzt in der Inneren Medizin in München.