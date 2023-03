Julia Stahl (Personalsachbearbeiterin) und Stephanie Wachholz (Personalleiterin, im Bild rechts) von der AHN Biotechnologie GmbH aus Nordhausen sind abermals beim Forum Berufsstart vertreten. Gleich drei Schulabgänger nutzten den Kontakt und haben sogleich eine Bewerbungsmappe am Informationsstand abgegeben.

Ausbildung, Berufe und Studienmöglichkeiten von A bis Z beim Forum Berufsstart in Nordhausen

Nordhausen. Mehr als 1000 Besucher drängeln sich zwei Tage lang bei der 25. Auflage des Forums Berufsstart. Für was die Messe gut ist und welcher Stand am dichtesten belagert war.

Noch bevor die Schule endet, folgt eine der wichtigsten Fragen: Was möchte ich für einen Beruf erlernen? Wer darauf eine Antwort hat, ist einen enormen Schritt weiter. Doch wie es dann weitergeht, ist nicht allen klar. Darum findet seit Jahren in der Nordhäuser Wiedigsburghalle das Forum Berufsstart statt, das genau diese und weitere Fragen näher beleuchtet.

Zu den mehr als 1000 Besuchern, die die Messe binnen zwei Tagen nutzen, um Licht ins Dunkel der Berufswahl zu bringen, gehört auch Oskar Reck. Zwar liebäugelt der Petersdorfer mit einer Ausbildung bei der Autobahnmeisterei, doch will er auch einen „Plan B“ haben, wie er sagt. Darum nutzt er das Forum Berufsstart, um sich zu informieren. Hauptsächlich handwerkliche Berufe interessieren den diesjährigen Schulabgänger. Bereits an drei Ständen hat er sich informiert, auch an dem der Stiegelmeyer GmbH, die Holzmechaniker für Möbel- und Innenausbau ausbilden.

Anästhesie-Schwester Jeanette und Schwester Konni (im Bild rechts) vom Südharz-Klinikum informierten vor Ort über ihren Beruf. Foto: Marco Kneise

Unter den 66 Unternehmen, die über 150 verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten anbieten, ist auch das Nordhäuser Südharz-Klinikum – im Kreis der größte Arbeitgeber. Deutlich wird das besonders beim Blick auf deren Auszubildendenzahlen. „Aktuell bilden wir gut 130 Azubis in elf Berufsbildern aus. Von A wie Altenpfleger bis Z wie Zahnmedizinischer Fachangestellter. Und nächstes Jahr kommen sogar noch zwei weitere Ausbildungszweige hinzu, darunter beispielsweise der des Kochs“, erklärt Sven Köhn vom Personal-Marketing. Dicht umlagert ist auch der Informationsstand des Zolls. Edmund Held von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und des Zollservicepunktes in Nordhausen erklärt sich das vor allem durch die steigende Attraktivität seines Arbeitgebers. Daher läuft derzeit eine Ausbildungskampagne, die immer mehr Fahrt aufnimmt.

Zu den Jugendlichen, die sich am Samstag ebenda informieren gehört auch Emelie Ponick. Da die 16-Jährige im nächsten Jahr Abitur macht, ist sie bereits jetzt in den Startlöchern für die Berufswahl, die Richtung Polizei, Bundeswehr oder eben Zoll gehen soll. Auf dem Forum Berufsstart hat sie überhaupt erst erfahren, für was dieser da ist und wo er zum Einsatz kommt.

66 Unternehmen boten am Freitag und Samstag über 150 verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten an. Foto: Marco Kneise

Zusätzlich stellen auf dem von der Kreissparkasse Nordhausen initiierten Forum auch vier Hochschulen und Universitäten ihre Studieneinrichtungen vor. Mit Vertretern dieser Einrichtungen kann man über Studienwahl, Studiendauer und vor allem auch über Berufsaussichten sowie über eventuelle Verdienstmöglichkeiten diskutieren.