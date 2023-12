Ausflugstipp am Wochenende: Weihnachtsmarkt im Walkenrieder Kloster

Am kommenden Wochenende können sich Einheimische und Gäste auf den Walkenrieder Weihnachtsmarkt freuen: Am 9. und 10. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt mit Buden auf dem Klostervorplatz und einem stimmungsvollen Begleitprogramm im Kloster Walkenried in den Südharz ein.

Walkenried Am kommenden Wochenende können sich Einheimische und Gäste auf den Walkenrieder Weihnachtsmarkt freuen: Am 9. und 10. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt mit Buden auf dem Klostervorplatz und einem stimmungsvollen Begleitprogramm im Kloster Walkenried ein.

Der Walkenrieder Weihnachtsmarkt mit kulinarischen Köstlichkeiten, allerlei Kunsthandwerk und dekorativen Geschenkideen hat am Samstag, 9. Dezember, ab 12 Uhr, und am Sonntag, 10. Dezember, ab 11 Uhr, geöffnet. Das Zisterzienser-Museum im Kloster und die Kirchengemeinde Walkenried steuern stimmungsvolle Veranstaltungen im Kloster bei: Ob Orgelhäppchen und offenes Adventssingen im Kapitelsaal (Samstag., 15 Uhr) genießen oder den Kreuzgang in Kerzenschein erleben (Samstag, 15 bis 17 Uhr) – alle Sinne werden auf Weihnachten eingestimmt.

Das Angebot im Kloster ist im Eintritt des Museums inbegriffen (7 Euro bzw. 5 Euro ermäßigt). Für alle Bürger aus Walkenried, Wieda und Zorge ist der Eintritt gegen Vorlage des Personalausweises frei.

Das Museum in Walkenried hat am Samstag regulär von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag aufgrund des Adventskonzerts von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Das Konzert ist bereits ausverkauft; reservierte Tickets müssen am 10. Dezember bis 15 Uhr an der Museumskasse abgeholt werden. Einlass für das Adventskonzert ist ab 15.30 Uhr.

Weitere Informationen sind online unter www.kloster-walkenried.de zu finden. red