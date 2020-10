Ausraster wegen Trikot von Werder Bremen: Polizeieinsatz in Nordhausen

Nach Angaben der Polizei kam es am Mittwochabend in dem Einkaufsmarkt in der Bochumer Straße in Nordhausen in der Warteschlange an der Kasse zur Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Ein 23-Jähriger habe den Kunden attackiert, der vor ihm stand. Bei der Rangelei sei der Kunde ins Regal mit den Ü-Eiern gestoßen worden. Polizisten hätten beim Angreifer später mehr als ein Promille Alkohol gemessen. Grund des Angriffs: Ihn habe das Werder-Bremen-Trikot des anderen Mannes gestört.

Gegen den 23-jährigen Angreifer wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

