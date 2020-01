Nordhausen. Der am Samstag bei der Nordhäuser Talsperre entwischte Dackel wird in Stolberg aufgegriffen.

Ausreißer Eddy ist wieder zu Hause

Der entlaufene Dackel Eddy ist wieder da. Diese Neuigkeit gab sein Besitzer nun im sozialen Netzwerk Facebook bekannt. Der am vergangenen Samstag bei einer Drückjagd in der Nähe der Nordhäuser Talsperre entwischte Hund sei demnach in Stolberg aufgetaucht. Dort wurde er inzwischen von seinem Herrchen abgeholt und nach Hause gebracht.

Die Anteilnahme an der Suche nach dem Dackel war enorm. Viele teilten den Hilferuf des Hundebesitzers.

