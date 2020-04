Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausstellung per Youtube: Nordhäuser Museen erweitern digitales Angebot

Auch wenn derzeit Maßnahmen gegen die Coronakrise wieder etwas gelockert werden, so bleiben Nordhausens städtische Museen für den Publikumsverkehr bis auf Weiteres geschlossen. Das hat jetzt Lutz Fischer mitgeteilt. Doch der Rathaussprecher hat auch gute Nachrichten für Kulturfreunde: Denn Interessierte können seit dieser Woche digitalen Einblick – in Form von kurzen Videos – in die laufenden Ausstellungen erleben und sich damit die Wartezeit bis zum nächsten Museumsbesuch vertreiben. Möglich macht dies der Youtube-Kanal der Stadt, der kürzlich mit einem neuen Imagefilm an den Start gegangen ist (wir berichteten am Donnerstag). Zu sehen sind auf dem Kanal „Stadt Nordhausen“ bereits folgende Ausstellungen:

„Eiserne Bestseller – Schwert und Rüstung in Handwerk und Gesellschaft“

Die Ausstellung im Tabakspeicher, die vom Nordhäuser Historiker Paul Becker kuratiert wurde, vermittelt einen lebendigen Eindruck der Fertigungsmethoden und Klassifizierungen von historischen Waffen und Rüstungen, ihren zeitgenössischen Gebrauch und ihre soziale wie kulturelle Bedeutung. Wenig bekannt ist, dass auch in der ehemals Freien Reichsstadt Nordhausen Waffenhandwerk und Fecht- und Kampfkunst fester Bestandteil im gesellschaftlichen Leben waren. Sogar ein berühmter Fechtmeister des 17. Jahrhunderts stammt aus den Mauern der Stadt.

„Die alte Stadt – Nordhäuser Stadtansichten“

Die Ausstellung zeigt einen Blick zurück. Zu sehen sind Gemälde und Grafiken aus dem 17. bis 20. Jahrhundert von bekannten und unbekannten Künstlern, wie Wilhelm Eichler (1801-1872), Maria Schmidt-Franken (1888-1967) oder Walther Reinboth (1899-1990). Das Youtube-Video schreitet viele dieser Gemälde ab und gewährt sogar Detailansichten, die historische Gebäude und Straßenzüge oder die Stadtsilhouette in ihrer jeweiligen Zeit zeigen. Alle Werke stammen aus der Sammlung der städtischen Museen.

„Zu den Küsten des Lichts – Jürgen Rennebach“

Das vielleicht spannendste Video bisher vermittelt einen Eindruck der Schau „Zu den Küsten des Lichts“ mit Jürgen Rennebachs Malereien und Grafiken. Die Exposition war anlässlich des 60. Geburtstages des Nordhäuser Künstlers entstanden, der vielen bekannt ist als ehemaliger Begründer der Jugendkunstschule und derzeitiger Leiter des Tabakspeichers. Auch im Stadtbild hat er Spuren hinterlassen. Etwa durch eine Skulpturengruppe für die Landesgartenschau in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Das Video lockt nicht nur mit Ausschnitten der Schau im Kunsthaus Meyenburg, sondern auch mit einem Interview zu Rennebachs Anfängen in der Kunst und seiner Inspiration.