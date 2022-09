Austausch alter Papierkörbe

In dieser Woche läuft die gemeinsame Aktion zum Cleanup-Day 2022 von Landkreis und Stadt Nordhausen an. Auch die Schulen der Stadt Nordhausen sammeln fleißig Müll, beispielsweise die Klasse 4c der Grundschule „Bertolt Brecht“.

Nordhausen. In der Stadt Nordhausen werden die alten Papierkörbe durch neue Behälter ausgetauscht.

In der Stadt Nordhausen befinden sich 180 Abfallbehälter. Hinzu kommen Papierkörbe, die auf Grünflächen, in Grünanlagen, auf Spielplätzen, im Außenbereich, an Haltestellen des ÖPNV oder in öffentlichen Einrichtungen stehen. Einige dieser Papierkörbe werden durch Vandalismus beschädigt oder zweckentfremdet, etwa um den eigenen Hausmüll zu entsorgen. „Bereits vor zwei Jahren wurde deshalb auf ein neues Behältersystem umgestellt, mit deutlich größerem Volumen von 90 Litern. Wert wurde hierbei auf Langlebigkeit, Funktionalität und Aussehen gelegt“, berichtet Stadtsprecher Lutz Fischer. Nach und nach sollen immer mehr Papierkörbe in der Stadt durch diese größeren Behälter ersetzt werden.