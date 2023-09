Auswärtsspiel mit Rocksongs und Partyhits auf der Waldbühne in Stolberg

Stolberg. Wenn die Erfurter Coverband Auswärtsspiel auf der Bühne steht, dann ist auch ein ehemaliger Nordhäuser dabei. Wann die Musiker das nächste Mal auf der Bühne stehen.

Beliebte Rocksongs und Partyhits von einst und heute serviert die Coverband Auswärtsspiel am 9. September ab 20 Uhr auf der Waldbühne in Stolberg. Die Erfurter Band spielt die größten Hits von AC/DC, den Rolling Stones und beliebten Bands aus vergangenen Jahrzehnten. Wer Lust hat aufs Mitsingen und Mittanzen, ist zum Konzert ab 19 Uhr an der Waldbühne Rittergasse/Ludetal herzlich willkommen. Für Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist willkommen.