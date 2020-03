Glücklicherweise saß niemand in dem Fahrzeug, als der Sturm in Nordhausen wütete.

Auto in Nordhausen von großem Ast getroffen

Das jüngste Sturmtief brachte einem Autofahrer in Nordhausen am späten Donnerstagnachmittag richtig Pech: Sein am Nordhäuser Ammerberg abgestelltes Fahrzeug wurde von einem umgeknickten Ast getroffen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit der Drehleiter an, um diesen zu entfernen. Ansonsten blieben Schäden infolge des Sturms im Südharz aus. Lediglich in der Gumpestraße von Nordhausen war noch ein umgestürzter Baum zu beseitigen, hieß es am Freitag von der Leitstelle.