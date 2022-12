Auto prallt in Nordhausen gegen Hauswand

Nordhausen. Eine 26-jährige Autofahrerin muss in Nordhausen einem Fußgänger ausweichen. Die Folgen sind erheblich.

Am Sonntagabend prallte ein Auto in Nordhausen gegen eine Hauswand und verursachte dabei nicht unerheblichen Sachschaden. Laut Angaben der Polizei musste die 26-jährige Fahrzeugführerin einem Fußgänger auf der Straße ausweichen. In der Folge stieß sie gegen ein Gebäude in der Töpferstraße.

Bei dem Zusammenstoß entstand ein erheblicher Sachschaden an Gebäude und Fahrzeug. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Fußgänger entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Nach der Fahrzeugbergung wurde das Gebäude durch die Feuerwehr geprüft und wieder freigegeben.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.