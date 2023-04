Ein 19-Jähriger wurde am Sonntag von einem Fahrzeug erfasst und überrollt. (Symbolbild)

Auto überrollt jungen Mann in der Nähe von Nordhausen

Petersdorf. Ein Treffen mit Freunden endete für einen jungen Mann im Krankenhaus, nachdem er von einem Auto überrollt wurde.

Ein 19-Jähriger traf sich am Sonntagabend mit Freunden an einer Parkbank in Petersdorf, als ein Auto ins Rollen kam und den jungen Mann erfasste.

Wie die Polizei mitteilte, kam ein Freund des 19-Jährigen mit seinem Auto dazu und stellte dieses in der Nähe der Parkbank ab. Mit der Absicht Musik aus dem Auto heraus abzuspielen, verließ der Fahrer sein Auto.

Weil der Fahrer vergaß die Handbremse anzuziehen, rollte das Fahrzeug plötzlich los. Der junge Mann versuchte vergeblich das Auto zu stoppen und wurde überrollt, ehe ein weiterer Zeuge die Handbremse anziehen konnte.

Der 19-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

