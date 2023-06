Autofahrer atmen auf: Wallrothstraße in Nordhausen wird ab 2024 saniert

Nordhausen. Die Stadt Nordhausen hat den Rechtsstreit mit einem Ingenieurbüro gewonnen und bereitet jetzt den Förderantrag vor.

Nun gibt es grünes Licht für die Sanierung der Wallrothstraße in Nordhausen, die seit 2021 aufgrund von Hangschäden nur noch einspurig talwärts befahrbar ist. „Wir haben den Rechtsstreit gegen das klagende Ingenieurbüro gewonnen, so dass es endlich weitergehen kann“, sagte Bauamtsleiter Kay Alert. Man habe dadurch ein halbes Jahr Zeit verloren. Das Ingenieurbüro hatte Vergabebeschwerde gegen die Entscheidung der Stadt eingelegt, den Auftrag über Planungsleistungen in Höhe von 903.000 Euro an die Nordhäuser Ingenieurgesellschaft Gebrüder Tölle zu vergeben.

„Wir haben die Planer beauftragt und hoffen, dass unser Förderantrag noch dieses Jahr eingereicht werden kann“, informierte Bürgermeisterin Alexandra Rieger auf der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch. Dann könnte 2024 mit dem ersten Teilabschnitt vom Beethovenring bis zum Parkplatz rechts zum Altentor begonnen werden.

Die Stadt rechnet mit bis zu fünf Teilabschnitten in Jahresscheiben. Das heißt, dass die Sanierung bis zu fünf Jahre dauern könnte, je nachdem wie viel Fördermittel zur Verfügung stehen. Eine grobe Schätzung der Gesamtkosten für die Sanierung liegt bei über zehn Millionen Euro.