Autofahrer flüchtet vor der Polizei in Wipperdorf

Polizisten mussten am Sonntagabend in Wpperdorf einen flüchtenden Autofahrer stoppen.

Polizisten wollten am Sonnabend gegen 20.25 Uhr in Wipperdorf den Fahrer eines BMW kontrollieren, berichtet die Landespolizeiinspektion am Montag. Doch der Mann ignorierte die Signale und hielt nicht an. Im Gegenteil. Der Fahrer gab Gas und entzog sich zunächst der Kontrolle.

Wenig später gelang es den Beamten jedoch, den 33-jährigen Autofahrer zu stoppen. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem gehörten die am BMW angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug. Die Polizisten stellten die Kennzeichentafeln sicher.

Gesucht werden nun Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Mannes auf seiner Flucht vor der Polizei machen können. Möglicherweise sind Verkehrsteilnehmer durch den schwarzen BMW geschädigt oder gefährdet worden. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen telefonisch unter Telefon: 03631 / 960 zu melden.