Autofahrer im Kreis Nordhausen unter Drogeneinfluss und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Landkreis Nordhausen. Mehrere Vergehen im Straßenverkehr in Verbindung mit Drogen hat die Polizei Nordhausen am Freitag aufdecken können. Ein Fahrzeugführer hat sich zudem noch weitere Vergehen geleistet.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung stellte am Freitag in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Niedersachswerfen einen Ford Mondeo fest. Dessen Erscheinungsbild entsprach laut Polizeimeldung nicht den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. Nach genauerer Prüfung stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem gehörten die angebrachten Kennzeichen nicht zum mittlerweile außer Betrieb gesetzten Fahrzeug.

Als schließlich noch ein Drogenvortest mit dem Mann durchgeführt wurde, reagierte dieser positiv auf Amphetamine und Cannabis. Im Fahrzeuginnenraum konnte dazu eine Kleinstmenge Cannabis gefunden werden. Die Kennzeichentafeln und das Betäubungsmittel wurden durch die Polizeibeamten sichergestellt. Eine gerichtsverwertbare Blutentnahme wurde im Krankenhaus entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Gegen 10 Uhr wurde im Bereich der Kohnsteinbrücke in Niedersachswerfen bereits ein männlicher Fahrzeugführer eines PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Nach der Durchführung eines Drogenvortests reagierte dieser positiv auf Cannabis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Anschließend begaben sich die Polizeibeamten mit dem Betroffenen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Es erwartet ihn nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Am Nachmittag gegen 13.30 Uhr wurde am Taschenberg in Nordhausen außerdem ein E-Roller-Fahrer kontrolliert. Auch bei ihm fiel ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine und Cannabis aus. Für den Mann endete die Fahrt ebenso bei der Blutentnahme.

