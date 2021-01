Autofahrer in Ellrich und Nordhausen unter Drogen

Am Mittwoch wurde ein 21-jähriger Fahrer eines Peugeots gegen 23.15 Uhr in Ellrich in der Hartungstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Am Donnerstag gegen 0.50 Uhr wurde in Nordhausen in der Parkallee ein 42-jähriger Smart-Fahrer kontrolliert. Bei ihm verlief ein Drogentest ebenfalls positiv. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Beide Verkehrsteilnehmer müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen, berichtet die Nordhäuser Polizei.