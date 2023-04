Autofahrer mit Tempo 192 in einer 60er-Zone auf der Autobahn bei Nordhausen

Nordhausen. Die Autobahnpolizei zog am Wochenende bei Nordhausen etliche Temposünder aus dem Verkehr. Doch dabei blieb es nicht.

Die Autobahnpolizei führte am Osterwochenende Verkehrskontrollen auf der Autobahn 38 (A38) durch. Die Beamten kontrollierten dabei die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit mit mobilen Geschwindigkeitsmess- sowie Videonachfahrsystemen. Bei der mobilen Messung war ein Autofahrer besonders auffällig, berichtet die Polizei. Der Mann passierte die Messstelle am Kesselberg mit Tempo 192 statt der dort erlaubten 60 Kilometer pro Stunde. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld von mindestens 700 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.

Zudem kontrollierten die Polizisten auf dem Parkplatz am Kesselberg mehrere Sattelzüge. Dabei erwischten sie vier Fahrer, die keine Ausnahmegenehmigung für das bestehende Feiertagsfahrverbot vorweisen konnten. Daraufhin wurde ihnen die Weiterfahrt bis 22 Uhr am gleichen Tage untersagt. Die Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und die Unternehmer ein Bußgeld von 570 Euro.

Zudem stellte die Polizei bei ihrer Kontrolle mehrere Straftaten an der Autobahn fest. So endete zum Beispiel für einen Motorradfahrer der Feiertagsausflug auf dem Parkplatz am Kesselberg, da er keine gültige Versicherung vorweisen konnte. Ihm wurde die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt.