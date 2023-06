Autofahrer schläft am Steuer ein und landet bei Ilfeld im Graben

Ilfeld. Der Sekundenschlaf wird einem Mann im Kreis Nordhausen zum Verhängnis. Auf der Bundesstraße 4 verliert er die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Zeuge traut seinen Augen kaum. Er erblickt ein demoliertes Auto, das am Sonnabend gegen 6.30 Uhr am Rosensteg zwischen Niedersachswerfen und Ilfeld im Graben steht. Er informiert die Polizei. Die Beamten treffen den 38-jährigen Autofahrer am beschriebenen Ort an. Der Mann sagt aus: Er sei übermüdet gewesen und deshalb eingeschlafen. Er war auf der B 4 von Ilfeld kommend nach links von der Fahrbahn geraten und etwa 50 Meter im Straßengraben gefahren. Ein Grabendurchlauf wirkte wie eine Schanze. So hob das Auto ab und landete vor der Ampel am Bahnübergang. Das Fahrzeug hat einen Totalschaden. Auch ein Leitpfosten ist beschädigt. Die Polizei stellt den Führerschein des Mannes sicher.