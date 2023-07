Autofahrer übersieht Achtjährigen: Kind in Nordhausen verletzt

Nordhausen. In Nordhausen übersah ein 23-Jähriger beim Ausparken einen Achtjährigen. Das Kind wurde durch den Aufprall verletzt.

Am Mittwoch übersah ein 23-Jähriger Autofahrer beim Ausparken in der Nordhäuser Straße in Nordhausen einen 8-jährigen Jungen, der mit seinem BMX Rad unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, prallte das Kind gegen die Fahrertür und verletzte sich leicht am Knie. Der 8-Jährige befand sich in der Zwischenzeit in ärztlicher Behandlung.

