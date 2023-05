Autofahrer übersieht Rollstuhlfahrer in Nordhausen

Nordhausen. In Nordhausen hat ein Autofahrer einen Mann im Rollstuhl übersehen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Auto am Dienstagmorgen in der Stolberger Straße auf Höhe der Wilhelm-Neblung-Straße mit einem Mann in einem Elektrorollstuhl zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei hat der Autofahrer den Rollstuhlfahrer übersehen, als dieser gerade dabei war, die Kreuzung zu überqueren.

Der Fahrer des Elektrorollstuhls wurde bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

