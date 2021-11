Nordhausen Ein 81-Jähriger erlitt in Nordhausen schwere Verletzungen an Kopf und Gesicht.

Mit Verletzungen am Kopf und im Gesicht musste am Sonntagabend ein 81-jähriger Rentner in Nordhausen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann lief laut Polizei über den Parkplatz am Kornmarkt, als eine 59-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Bora aus einer Parklücke fuhr.

Der Rentner geriet unter das Auto. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.