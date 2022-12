An einer Ampel der B 4 endete die Fahrt eines Autos am Donnerstagabend.

Autofahrerin prallt auf der B 4 in Nordhausen gegen eine Ampel

Nordhausen. Unfallhergang gibt Rätsel auf. Die Nordhäuser Polizei ermittelt.

Ein Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der B 4 zwischen Sundhausen und Nordhausen. In Höhe eines Baumarktes kollidierte eine 59-jährige Autofahrerin mit einer Ampel, berichtet die Polizei. Die Frau erlitt einen Schock. An Auto und Ampel entstanden Schäden im vierstelligen Bereich. Zur Sicherung der stark beschädigten Anlage alarmierte die Polizei den Bereitschaftsdienst der Nordhäuser Stadtbeleuchtung. Bis dahin sicherte die Feuerwehr die Ampelanlage. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Auto. Die Polizei nahm erste Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Bisher konnten noch keine näheren Angaben gemacht werden.