Der Rettungsdienst musste am Montag im Landkreis Nordhausen zu einem Verkehrsunfall auf der B243 ausrücken.

Günzerode. Auf einem Feld neben der B243 endete die Autofahrt für einen 57-Jährigen am Montagnachmittag im Landkreis Nordhausen.

Autofahrt endet auf dem Feld – 57-Jähriger erleidet Schock

Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Auto am Montagnachmittag auf der B243 aus Richtung Günzerode in Richtung Holbach unterwegs, als er damit in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Im Anschluss durchfuhr der 57-Jährige einen Straßengraben, kollidierte mit einem Wasserdurchlauf aus Beton und blieb schließlich auf einem Feld stehen.

Der Mann konnte danach selbstständig sein Auto verlassen. Er erlitt einen Schock und wurde medizinisch versorgt. Die Höhe des entstandenen Schadens gibt die Polizei mit 9000 Euro an.