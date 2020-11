Autohof: Neuer Entwurf für Bebauungsplan

Werthers Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt vor der Fläche, auf der sich ein Autohof an der A 38 ansiedeln könnte

Werther. Werther will Baureife beim Autohof bis Frühjahr 2021 erreichen.

Einen wichtigen Schritt hin zum Bau des Autohofes an der Autobahn 38 will die Gemeinde Werther auf ihrer nächsten Sitzung am 26. November um 19 Uhr im Saal des Ortsteiles Pützlingen machen. Dort soll der Beschluss über die zweite öffentliche Auslegung des Entwurfs für den Bebauungsplan des Autohofes getroffen werden. „Ist dieser Beschluss vollzogen, kann der Plan ab Mitte Dezember ausgelegt werden mit dem Ziel, im Frühjahr 2021 Planungsreife zu erlangen“, berichtet Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (parteilos).