Autokorso mit knapp 100 Fahrzeugen protestiert in Nordhausen gegen Regierungspolitik

Knapp 100 Regierungsgegner sind dem Aufruf des Ellrichers Martin Krumpholz gefolgt und beteiligten sich am Samstag am ersten Protest-Autokorso durch Nordhausen. Dieser setzte sich gegen 14.30 Uhr vom August-Bebel-Platz aus in Bewegung und absolvierte einen einstündigen Rundkurs durch die Nordhäuser Innenstadt. Manche Autos und Lkw waren mit Protestplakaten geschmückt. „Wir sind gegen Preissteigerungen bei den Rohstoffen, gegen Flüchtlinge und Sanktionen gegen Russland, treten für bezahlbare Energie und den Erhalt der regionalen Arbeitsplätze ein“, sagte Krumpholz in einer Rede vor der Abfahrt. Unser Land befinde sich in einer rasanten Talfahrt und werde gegen die Wand gefahren, so der Kraftfahrer. Er trete für einen gesunden Patriotismus ein. Der Autokorso verlief ohne Besonderheiten, so die Polizei.