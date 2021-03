So sieht er aus, der autonom fahrende Shuttle-Bus.

Mit einem autonom fahrenden Kleinbus durch Stolberg rollen: Was vor wenigen Jahren wie Science-Fiction klang, ist in wenigen Monaten Realität. Der für die Nutzer kostenfreie Pilotbetrieb soll am 20. Juni starten, vorige Woche wurde der Shuttlebus geliefert.