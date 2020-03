Axel Heck entwickelt ehemalige Hydrogeologie in Nordhausen zu Gewerbestandort

Nach langem Stillstand könnte in den ehemaligen Stammsitz der Nordhäuser Brunnen- und Pumpenbaufirma Angers und Söhne wieder Leben einziehen. Das hat jetzt Objektentwickler Axel Heck angekündigt, der das knapp 10.000 Quadratmeter große Areal für gewerbliche Mieter sanieren will. „Meine Gewerbeflächen sind beinahe komplett vermietet. Daher ist das ein sinnvoller Schritt“, sagt er mit Blick auf Objekte seines Bestands wie das Parkallee-Center.

Die um 1925 gebaute Villa in der Rothenburgstraße sowie das umliegende Areal standen im Herbst vorigen Jahres durch die Deutsche Grundstücksauktionen AG in Berlin zur Kaution. Doch damals fand sich kein Abnehmer. Der Zufall wollte es, dass Heck auf der Expo Real in München, einer der größten Fachmessen für Immobilien und Investitionen Europas, auf das Gelände stieß und mit dem Auktionshaus zu einer Einigung kam.

Rund 2,5 Millionen Euro will er mit Projektpartner und Waresa-Geschäftsführer Silvio Wagner in die Ertüchtigung der Gebäude stecken, die ab den 70ern einmal dem VEB Hydrogeologie als Bürogebäude dienten und nach der Wende in den Besitz des Wasserbrunnenbauers Pumpenboese gingen. Derzeit entwickle man die Grundrisse für Büroräume in der etwa 1000 Quadratmeter großen Villa sowie im etwa 2500 Quadratmeter großen Verwaltungshaus, erläutert Heck, der durch den Abriss eines Plattenbaus für künftige Mieter entsprechende Parkmöglichkeiten schaffen will.

Im Blick hat er unter anderem Gewerbefirmen mit Außendienstmitarbeitern, die durch die gute Anbindung von hier aus schnell auf der A 38 wären. Für die Mieter würden gerade die Türen erneuert und neue Leitungen verlegt, berichtet Axel Heck von den Baufortschritten. „Es muss viel gemacht werden“, sagt er zwar. Die Grundsubstanz, so etwa die Dächer, seien aber in gutem Zustand. Erste Interessenten, resümiert der Investor, hätten sich bereits gemeldet.